Bei einer Schlägerei vor einer Disco in Görlitz sind acht Menschen verletzt worden. Der Oberbürgermeister der ostsächsischen Stadt kündigt eine Sicherheitsberatung an.

Mehrere Menschen sind nach Polizeiangaben bei einer Schlägerei vor einer Diskothek in Görlitz verletzt worden. Am frühen Samstagmorgen soll demnach eine Gruppe von 12 bis 20 Männern zuerst Gäste der Diskothek beleidigt und dann Flaschen auf das Gebäude geworfen haben. "Andere Personen nahmen zerbrochene Flaschen und griffen umstehende Personen an", teilte die Polizei mit. Laut Medienberichten fand in dem Club eine Abi-Party statt. Die Polizei beendete die Schlägerei schließlich.

Insgesamt seien mindestens acht Männer verletzt worden, drei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Zum Hintergrund der Auseinandersetzung konnte ein Polizeisprecher auf Anfrage keine Angaben machen. Die Polizei ermittelt wegen schweren Landfriedensbruchs. An der Diskothek entstand ein Schaden von 3500 Euro.

Im Umfeld des Tatortes seien 12 Männer im Alter von 19 bis 35 Jahren gestellt worden. Am Abend teilte die Polizei mit, dass zwei von ihnen nach dem Ende der Maßnahmen entlassen worden seien. Die Staatsanwaltschaft Görlitz habe zunächst die vorläufige Festnahme der verbliebenen zehn syrischen und türkischen Tatverdächtigen bestätigt, hieß es. Unter den 12 Männern seien auch ein Libanese und ein Iraker, sagte ein Polizeisprecher. Drei der Tatverdächtigen wurden laut Polizei verletzt. Zudem hätten fünf deutsche Männer im Alter von 18 bis 48 Jahren Verletzungen erlitten.

Der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Ursu äußerte sich am Samstag bei Facebook zu dem Geschehen. "Willkommen in unserer Europastadt ist jeder, der sich integriert, an unsere Gesetze hält und niemandem verbal oder körperlich Schaden zufügt. Beleidigungen und Verhalten, die zu einer Schlägerei mit Verletzten führen, sind inakzeptabel", schrieb der CDU-Politiker. Er kündigte eine Sicherheitsberatung für Montag an. "Die Vorkommnisse müssen aufgeklärt werden und dürfen sich nicht wiederholen", so Ursu.

Von der Polizei hieß es, die Staatsanwaltschaft Görlitz entscheide am Sonntag über mögliche Haftbefehle beim Amtsgericht Görlitz gegen mutmaßliche Tatbeteiligte.

