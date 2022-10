Beim Versuch, in die erste Etage eines Wohnhauses einzusteigen, ist ein Unbekannter am Samstagabend gescheitert. Die Leiter, auf der er stand, kippte samt dem Mann darauf um, wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mitteilte. Er und ein mutmaßlicher Komplize hätten den Tatort daraufhin verlassen. Ein Zeuge, der sie beobachtete, rief die Polizei. Sie ermittelt nun zu dem gescheiterten Einbruch.