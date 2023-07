Unbekannte haben ein Hakenkreuz an einen Briefkasten in Zittau gemalt. Wie die Polizei Görlitz am Montag mitteilte, wurde das verfassungsfeindliche Symbol am Sonntag zwischen 8.15 und 9.30 Uhr mit einem schwarzen Stift auf den Briefkasten an einem Haus in der Eisenbahnstraße aufgetragen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.