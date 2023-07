Bei einem Brand in einer Garage in Vierkirchen (Görlitz) haben sich vier Menschen leicht verletzt. In der Nacht zum Mittwoch brannte es in einer Doppelgarage neben einem Wohnhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Vier Bewohnerinnen und Bewohner des nebenstehenden Hauses wurden mussten den Angaben nach ambulant behandelt werden. Die Ursache für den Brand könnte nach Polizeiangaben ein technischer Defekt gewesen sein. In der Garage befanden sich unter anderem mehrere Fahrzeuge. Der Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt.