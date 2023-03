Ein Wolf ist laut Polizei am Freitagmorgen in Ostsachsen überfahren worden. Das Tier lief im Nieskyer Ortsteil See (Landkreis Görlitz) plötzlich über die Straße, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz berichtete. Ein Autofahrer konnte den Zusammenprall nicht verhindern. Der Wolf verzog sich noch in den Wald, wo er den Angaben nach verendete. Die Beamten informierten das Wolfsbüro, das sich um ihn kümmere, sagte die Polizeisprecherin.