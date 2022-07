Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Görlitz sind fünf Menschen verletzt worden. In einem Kellerabteil des Hauses habe aus bislang unbekannter Ursache Müll gebrannt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es am Dienstagnachmittag, den Brand zügig zu löschen. Drei der fünf Verletzten mussten aufgrund einer leichten Rauchgasvergiftung über Nacht im Krankenhaus bleiben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10 000 Euro.