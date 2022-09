Bei einem Brand in Grimma (Landkreis Leipzig) ist eine Frau verletzt worden. Mehrere Gebäude wurden beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war in der Nacht zum Montag in einem Reihenhaus ausgebrochen. Die 79 Jahre alte Bewohnerin wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.