Auf der Autobahn 9 müssen sich Autofahrer auf eine Großbaustelle bei Leipzig einstellen. Zwischen den Anschlussstellen Leipzig-West und Großkugel werde von Mitte März bis Dezember die Fahrbahn Richtung Berlin saniert, teilte die Autobahn GmbH am Mittwoch mit. Die Baustelle werde eine Länge von knapp acht Kilometern haben. Der Verkehr werde in der Hauptphase in zwei Spuren pro Richtung auf der Gegenfahrbahn daran vorbeigeführt. Für das Projekt seien knapp 28 Millionen Euro veranschlagt. Die Autobahn GmbH bat alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um eine vorsichtige Fahrweise im Baustellenbereich.