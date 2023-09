Sachsen will stillgelegte Bahnstrecken wiederbeleben und hat deshalb ein Gutachten in Auftrag gegeben. Dabei gehe es dem Verkehrsministerium um insgesamt 22 Strecken. "Was immer bedacht werden muss: Die stillgelegten Strecken in Sachsen wurden nicht von der Regierung stillgelegt oder weil auf diesen zu viel Verkehr war. Sondern die Zweckverbände haben den Betrieb einstellen lassen, weil die Nachfrage der potenziellen Bahnnutzer nicht mehr gegeben war", sagte Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) am Sonntag. Mit dem Gutachten habe man untersuchen lassen, ob ein wirtschaftlicher Betrieb auch mit Blick auf ein verändertes Mobilitätsverhalten der Menschen wieder gegeben sein könnte.