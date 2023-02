Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben im Kampf um den Klassenverbleib zwei wertvolle Punkte geholt und ihren ersten Auswärtssieg in dieser Saison gefeiert. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch behielten beim Schlusslicht VfL Waiblingen mit 27:26 (14:9) die Oberhand. Durch den vierten Saisonsieg kletterte das Team aus Sachsen auf den zehnten Rang und hat nun drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Den größten Anteil am Zwickauer Erfolg hatten Simona Stojkovska (9) und Anna Frankova (7). Für die Gastgeberinnen erzielten Caren Hammer (5) und Magdalena Probst (4/3) die meisten Tore.

Die Zwickauerinnen übernahmen in dem Kellerduell sofort die Initiative und dominierten in den ersten 30 Minuten. Den 2:3-Rückstand (8.) wandelte der BSV in eine 8:4-Führung um und lag zur Pause mit fünf Treffern in Front. Bis zur 40. Minute erhöhten die Gäste auf 19:13, gerieten dann aber noch einmal arg in Bedrängnis. Nach dem 27:24 (55.) gelang den Zwickauerinnen kein Treffer. So hatte Waiblingen sogar die Chance zum Ausgleich, doch der Wurf von Lena Klingler landete kurz vor Schluss neben dem Tor des BSV.

