Nach der Blamage beim SC Magdeburg ließen Spieler und Akteure des SC DHfK Leipzig ihrem Frust freien Lauf. "Die Tabelle lügt nicht. Sie zeigt genau das Bild, was wir hier in der zweiten Halbzeit abgegeben haben", sagte Manager Karsten Günther der "Leipziger Volkszeitung". Und Kapitän Simon Ernst mahnte an, dass man nun dringend Punkte brauche: "Völlig egal gegen welche Gegner. Da ist es egal, ob wir Verletzte haben oder einen schweren Spielplan oder der Gegner der deutsche Meister ist."