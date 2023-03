Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben die erste Bundesliga-Niederlage im Jahr 2023 hinnehmen müssen. Nach zuvor vier Siegen in Serie musste sich die Mannschaft von Trainer Runar Sigtryggsson am Donnerstagabend vor 4038 Zuschauern beim HC Erlangen mit 32:36 (17:19) geschlagen geben. Viggo Kristjansson, Maciej Gebala, Oskar Sunnefeldt und Matej Klima kamen beim Verlierer auf jeweils fünf Tore. Mit 24:22 Punkten rutschte der SC DHfK, der noch nie beim HCE gewinnen konnte, in der Tabelle auf Rang acht ab.

Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben die erste Bundesliga-Niederlage im Jahr 2023 hinnehmen müssen. Nach zuvor vier Siegen in Serie musste sich die Mannschaft von Trainer Runar Sigtryggsson am Donnerstagabend vor 4038 Zuschauern beim HC Erlangen mit 32:36 (17:19) geschlagen geben. Viggo Kristjansson, Maciej Gebala, Oskar Sunnefeldt und Matej Klima kamen beim Verlierer auf jeweils fünf Tore. Mit 24:22 Punkten rutschte der SC DHfK, der noch nie beim HCE gewinnen konnte, in der Tabelle auf Rang acht ab.

Nach den drei überraschenden Erfolgen gegen die Titelanwärter SC Magdeburg (33:32), THW Kiel (34:31) und Rhein-Neckar Löwen (37:29) fanden sich die Leipziger in Nürnberg plötzlich in der Favoritenrolle wieder. In der Anfangsphase kamen sie gut damit zurecht. Sie entwickelten sofort Durchschlagskraft im Angriff und führten nach acht Minuten mit 8:5, ehe die Erlanger eine sechsminütige Durststrecke der Gäste nutzten, um mit vier Toren in Serie erstmals die Führung zu erobern (9:8). Dabei ließ sich der HCE auch von Roten Karten gegen Sebastian Firnhaber und Nikolai Link nicht beeindrucken. Die aufkommende Hektik schadete nur dem SC DHfK, der seine spielerische Linie einbüßte und nach technischen Fehlern wiederholt Kontertore kassierte.

Einen neuen Impuls brachte die Einwechslung von Torhüter Pascal Bochmann für den glücklosen Kristian Saeveraas. Der 20-Jährige verhinderte einen höheren Pausenrückstand und ermöglichte mit zwei Paraden zu Beginn des zweiten Durchgangs, dass die Leipziger zum 19:19 ausgleichen konnten (33. Minute). Die Gastgeber demonstrierten jedoch weiterhin die größere Entschlossenheit und setzten sich wieder leicht auf 25:22 ab (42.). Diesem Rückstand lief der SC DHfK vergeblich hinterher, weil er in der Abwehr keinen Zugriff bekam. Mit dem Treffer zum 33:28 sorgte Tim Zechel fünf Minuten vor Schluss zur Vorentscheidung zugunsten der Gastgeber.

Homepage SC DHfK Leipzig Homepage der Handball-Bundesliga SC DHfK bei Facebook SC DHfK bei Twitter SC DHfK bei Instagram