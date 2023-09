Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben den Einzug in die zweite Runde des DHB-Pokals verpasst. Die Spielerinnen von Trainer Norman Rentsch verloren am Samstag beim Bundesliga-Aufsteiger HSV Solingen-Gräfrath mit 24:26 (10:12). Den größten Anteil am Weiterkommen der Gastgeberinnen hatten die ehemalige Zwickauerin Pia Adams (5 Tore) und Vanessa Brandt (5/1). Für das Team aus Sachsen erzielten Ema Hrvatin (8/4) und Rita Lakatos (7/3) die meisten Tore.

Die ersten 30 Minuten verliefen relativ ausgeglichen. Kurz vor dem Seitenwechsel gerieten die Zwickauerinnen mit zwei Toren in Rückstand, erwischten aber den besseren Start in die zweite Hälfte. In der 35. Minute lag der BSV mit 14:13 vorn. Durch einen 5:1-Lauf auf 18:15 (40.) bekam Solingen erneut Oberwasser. Doch die Gäste schafften sieben Minuten vor dem Abpfiff noch einmal den 21:21-Ausgleich. In der Schlussphase zogen die Gastgeberinnen jedoch wieder auf 26:23 (57.) davon und zehrten von dem Polster bis zum Abpfiff.

