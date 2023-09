Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau sind mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch verloren am Samstag ihr Heimspiel gegen die HSG Blomberg-Lippe deutlich mit 20:32 (12:13). Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Lisa Rajes, Nieke Kühne (je 5) und Malina Marie Michalczik (5/2). Für Zwickau erzielten Simona Stojkovska (5) und Rita Lakatos (4) die meisten Tore.

Die Zwickauerinnen konnten nur in der ersten Halbzeit dem Kontrahenten Paroli bieten und lagen beim 7:6 (14.) zum letzten Mal in dieser Partie in Führung. Bis zum 15:16 (36.) blieben die Gastgeberinnen auf Tuchfühlung brachen dann aber in den folgenden 15 Minuten komplett ein. Mit einem 12:1-Lauf zog Blomberg auf 28:16 (51.) davon. In dieser Phase scheiterten die Gastgeberinnen an HSG-Torfrau Melanie Veith oder hatten bei Pfostenwürfen nicht das nötige Glück auf ihrer Seite.

