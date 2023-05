Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. Foto

Zwickau verliert in Metzingen 26:33

Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau habne im Kampf um den Klassenerhalt keinen Boden gutmachen können. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch verloren am Samstag ihr Gastspiel beim TuS Metzingen mit 26:33 (12:20). Durch die 17. Saisonniederlage haben die Zwickauerinnen weiterhin nur einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen hatten Katarina Pandza (9/2), Julia Behnke (6) und Magda Balsam (6/2). Für das Team aus Sachsen erzielten Diana Magnusdottir (6) und Anna Frankova (5) die meisten Treffer.

Die Gäste verschliefen die Startphase und lagen nur beim 1:0 in dieser Partie einmal vorn. Mit fünf Treffern in Serie zog Metzingen auf 5:1 (8.) davon und zog über 12:5 (16.) auf 18:8 (25.) davon. Die Zwickauerinnen kämpften sich zwar bis zur 57. Minute auf fünf Tore heran, konnten die Gastgeberinnen aber in keiner Phase der Begegnung ernsthaft gefährden.

