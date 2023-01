Nach einer tollen Aufholjagd hat der BSV Sachsen Zwickau seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Die Bundesliga-Handballerinnen besiegten Metzingen am Samstag 26:25 (14:17) und verließen dadurch vorläufig den Relegationsplatz 13. Vor 654 Fans war Ema Hrvatin mit neun Toren beste Werferin Zwickaus.

Zunächst sah es überhaupt nicht nach dem zweiten Erfolg aus. Die mit vier Siegen nacheinander angereisten TusSies aus Metzingen übernahmen in der Endphase der ersten Halbzeit die Spielkontrolle und warfen sich einen Drei-Tore-Vorsprung heraus. Zwickau kam lange Zeit nicht heran, glich dann in der 47. Minute erstmals wieder aus. Und plötzlich lief es besser. In der 56. Minute führte der BSV mit zwei Toren und gab den Vorsprung nicht mehr aus der Hand.

