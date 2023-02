Anna Frankova hat dem BSV Zwickau einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga gerettet. Die tschechische Linkshänderin erzielte mit ihrem sechsten Treffer in letzter Sekunde den 27:27 (15:14)-Ausgleich gegen die HSG Bad Wildungen. Dadurch baute das Team aus Sachsen den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf vier Punkte aus.

Neben Frankova hatten Ema Hrvatin (7) und Diana Magnusdottir (6/3) den größten Anteil am Unentschieden. Für Bad Wildungen erzielten Anika Hampel (8/7), Jolina Huhnstock (5) und Jana Scheib (4) die meisten Tore.

In einer spannenden Partie konnte sich keine Mannschaft mit mehr als zwei Toren absetzen. Nach einer 24:22-Führung (52.) zeigten die Gastgeberinnen in der Schlussphase jedoch Nerven. Bad Wildungen drehte die Partie mit einem 5:1-Lauf und führte dadurch in der Schlussminute mit 27:25. Lara Seidel und Frankova gelangen in den letzten 25 Sekunden jedoch noch zwei Tore für den BSV Zwickau.

