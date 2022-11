Den Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt ist der erste Erfolg in laufenden Bundesliga-Saison gelungen. Die Schützlinge von Trainerin Katrin Schneider entschieden am Mittwoch das mitteldeutsche Derby gegen den BSV Sachsen Zwickau mit 31:22 (12:12) zu ihren Gunsten. Damit verließen die Hallenserinnen die Abstiegszone und kletterten vom vorletzten auf den elften Tabellenplatz. Zwickau rutschte nach der fünften Niederlage im sechsten Spiel auf den vorletzten Rang ab. Den größten Anteil am Erfolg des SV Union hatten Janne Lotta Woch (7), Julia Niewiadomska (4) und Cara Reuthal (4/2). Für Zwickau erzielten Ema Hrvatin (5/3), Diana Magnusdottir, Anna Frankova und Alisa Pester (je 4) die meisten Tore.