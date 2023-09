Die Bundesliga-Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben ihr erstes Auswärtsspiel in dieser Saison klar verloren. Die Schützlinge von Trainer Till Wiechers kassierten bei der HSG Blomberg-Lippe eine deutliche 26:39 (9:18)-Niederlage. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen hatten Laura Rüffieux (7), Laetitia Quist (5) und Ona Vegue Pena (5/2). Für Halle erzielte Lilli Röpcke (4) die meisten Tore.

Die Hallenserinnen gingen im Angriffswirbel des Kontrahenten in der Anfangsviertelstunde unter. Nur ein einziger Treffer gelang dem SV Union, der mit 1:10 (16.) aussichtslos ins Hintertreffen geriet. Immer wieder scheiterten die halleschen Werferinnen an der überragenden HSG-Schlussfrau Melanie Veith. Hinzu kamen in dieser Phase einige technische Fehler. Blomberg geriet anschließend nie in Bedrängnis und konnte den Vorsprung nach dem Seitenwechsel sogar über 26:13 (40.) auf 37:22 (56.) ausbauen.

