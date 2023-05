Nach mehr als zwei Monaten haben die Handballer des SC DHfK Leipzig in der Bundesliga wieder einen Erfolg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Runar Sigtryggsson bezwang am Donnerstag die HSG Wetzlar vor 4266 Zuschauern souverän mit 38:29 (17:10) und beendete damit eine Serie von acht Spielen ohne Sieg. Beste Werfer der Leipziger beim siebten Heimsieg in dieser Saison waren Sime Ivic und Oskar Sunnefeldt mit jeweils sieben Treffern. Mit 27:35 Punkten rangiert der SC DHfK drei Spieltage vor Schluss unverändert auf Platz 13.