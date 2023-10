Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig haben den zweiten Auswärtssieg nacheinander klar verpasst. Drei Tage nach dem 28:22-Erfolg in Lemgo brach das Team von Trainer Runar Sigtryggsson am Mittwochabend bei der SG Flensburg-Handewitt nach der Pause ein und verlor mit 24:34 (14:16). Damit muss der SC DHfK weiter auf seinen ersten Sieg in Flensburg seit dem Bundesliga-Aufstieg 2015 warten. Vor 5943 Zuschauern avancierten Viggo Kristjansson und Matej Klima mit jeweils fünf Toren zu den besten Werfern des SC DHfK, der nun bei 5:11 Punkten steht. Franz Semper war gegen seinen Ex-Verein um Initiative bemüht, traf aber nur zwei von 13 Würfen.