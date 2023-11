Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat personell wichtige Weichen gestellt. Wie die Sachsen am Mittwoch bekannt gaben, wurden die auslaufenden Verträge mit Kapitän Simon Ernst bis 2026 und Kreisläufer Moritz Preuss bis 2025 verlängert. Beide Leistungsträger sind aktuell verletzt. Der 28-jährige Preuss zog sich einen Bandriss an den Handwurzelknochen zu und fällt bis Ende des Jahres aus, der 29-jährige Ernst laboriert an muskulären Problemen.

"Nach und nach komme ich immer besser in Form und möchte das Vertrauen, welches der Verein mir schenkt, jede Woche auf dem Spielfeld zurückzahlen", wird Preuss in der Mitteilung zitiert. "Ich sehe, welches Potenzial in unserer Mannschaft steckt und möchte täglich daran arbeiten, um mit den Jungs in den nächsten Jahren eine erfolgreiche Zeit zu prägen." Nach einem holprigen Saisonstart festigten sich die Leipziger zuletzt und stehen aktuell auf Platz neun der Bundesliga, wo sie am Donnerstag (19.00 Uhr/ Dyn) in Mannheim auf die Rhein-Neckar Löwen treffen.

