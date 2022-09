Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau sind knapp am ersten Pluspunkt der Saison vorbeigeschrammt. Die Schützlinge von Trainer Normen Rentsch verloren am Samstag ihr Gastspiel bei der HSG Bad Wildungen unglücklich mit 28:29 (14:13). Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen hatten Annika Ingenpass (10/2) und Jana Scheib (7). Für die Gäste erzielten Anna Frankova (6), Diana Magnusdottir, Ema Hrvatin (je 5) und Hannele Nilsson (5/5) die meisten Treffer.