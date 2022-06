Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben die Bundesliga-Saison mit einem Unentschieden abgeschlossen. Die Mannschaft von Trainer André Haber kam am Sonntagnachmittag bei der TSV Hannover-Burgdorf vor 4704 Zuschauern nicht über ein 26:26 (13:12) hinaus. Mit sechs Toren avancierte Sime Ivic zum besten Leipziger Werfer. Bei den Gastgebern ragte Johan Hansen mit zehn Treffern heraus. Im Abschlussklassement landete der SC DHfK mit 33:35 Punkten auf Rang acht. In der Vorsaison hatte er mit 42:34 Punkten noch Platz sechs belegt.

Nach zähem Beginn erspielten sich die Leipziger zunächst leichte Vorteile und setzten sich vor allem dank ihrer effektiven Rückraumschützen und eines stark aufgelegten Torhüters Kristian Saeveraas bis Mitte des ersten Durchgangs auf drei Tore ab. In der Folge verloren die Gäste jedoch zunehmend ihre spielerische Linie, so dass die vom ehemaligen Leipziger- und Bundestrainer Christian Prokop gecoachten Hannoveraner in der 36. Minute erstmals nach der Anfangsphase die Führung eroberten (16:15) und diese zwischenzeitlich auf 22:19 (44. Minute) ausbauen konnten. In der Schlussphase erhöhten die Leipziger die Intensität in der Abwehr und gingen 65 Sekunden vor Schluss durch Ivic mit 26:25 in Führung. Mit dem letzten Angriff gelang Hannover aber noch der Ausgleich.