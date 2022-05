Zollbeamte haben im vergangenen Jahr am Flughafen Leipzig/Halle 212 Verstöße gegen das Washingtoner Artenschutzabkommen aufgedeckt. Knapp 2000 Tiere und Pflanzen sowie daraus hergestellte Waren wurden am Flughafen sichergestellt, wie das Hauptzollamt Dresden am Freitag mitteilte. Mit dem 1973 beschlossenen Washingtoner Artenschutzabkommen stehen aktuell etwa 5600 Tierarten und 30.000 Pflanzenarten unter Schutz.