Die Universität Leipzig will zukünftige Führungskräfte in Sportvereinen oder internationalen Sportorganisationen ausbilden. Dazu werde ein neuer Studiengang mit dem Schwertpunkt «Breitensportentwicklung» angeboten, teilte die Hochschule am Dienstag mit. Das Master-Studium an der sportwissenschaftlichen Fakultät befähige zu verschiedenen Tätigkeiten im Sportmanagement. Der Studiengang «International Sports Development» finde teils in Präsenz und teils online statt und sei englischsprachig. 25 Studienplätze stünden zur Verfügung.