Das Landhotel "Zum Erbgericht" in Stolpen (Sächsische Schweiz), der Gasthof "Alte Schmiede Lückendorf" in Oybin (Zittauer Gebirge) und die Leipziger "Brera Serviced Apartments" sind die beliebtesten Unterkünfte des vergangenen Jahres in Sachsen. Sie gewannen den Gästeliebling-Wettbewerb 2022 in den Kategorien Hotel, Pension und Ferienwohnung, wie das Tourismusministerium in Dresden am Freitag mitteilte. Dafür hatten sich insgesamt 725 der über 2900 Beherbergungsbetriebe, zu denen es im vergangenen Jahr Onlinebewertungen im Internet gibt, qualifiziert.