Im Kampf um den Erhalt des Gelenkwellenwerkes in Zwickau hat die IG Metall die 835 Beschäftigten erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Nach dem Auftakt am vergangenen Freitag wurden die Männer und Frauen am Mittwoch erneut aufgefordert, ihre Arbeit einige Stunden früher zu beenden. Den Anfang mache die Frühschicht ab 10.00 Uhr, erklärte Benjamin Zabel von der IG Metall Zwickau. Später waren auch Aktionen von Spät- und Nachtschicht geplant. "Geschäftsführung und Eigentümer muss endlich klar werden, dass eine lautlose Werksschließung mit dieser Belegschaft nicht zu machen ist", betonte Zabel.