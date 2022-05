Das Internationale Dixieland Festival Dresden hat bei seiner 50. Ausgabe rund 400.000 Fans gezählt. Die hohe Zahl kommt auch deshalb zustande, weil mehrere kostenlose Open-Air-Konzerte auf Straßen und Plätzen der Stadt stattfanden. Noch bis Sonntagabend sollte in der Innenstadt gejazzt werden. Am Nachmittag war eine Straßenparade von zehn Bands geplant. Zum Finale wollte unter anderem die Pugsley Buzzard Band aus Australien aufspielen. Nach Angaben der Veranstalter hatten am Sonntagvormittag knapp 4000 Gäste die «Open- Air-Gala» in der Freilichtbühne Junge Garde im Großen Garten besucht.

Für Festival-Gründer Joachim Schlese war es der letzte Jahrgang als Leiter des Spektakels. Er will nun seinen Ruhestand genießen. Die Jubiläumsausgabe des Festivals musste wegen der Corona-Pandemie zwei Mal pausieren. «Das gesamte Festival aus dem Jahr 2020 haben wir mit allen Veranstaltungen und dem hochkarätigen Line Up nahezu identisch ins Jahr 2021 und dann noch einmal ein weiteres Jahr nach 2022 verschieben können», erklärte Festivalsprecher Hendrik Meyer.

Zum Jubiläum des 1971 gegründeten Festivals waren 42 Bands und Solisten aus zehn Ländern nach Dresden gereist. 42 Veranstaltungen auf 35 Bühnen und 230 Stunden Jazz wurden den Fans nach der Corona- Zwangspause geboten. Alles in allem waren 280 Jazzer an dem Festival beteiligt. Neben dem eher intimen Konzert im Club ging es unter anderem bei einer Dampferparade auf der Elbe zur Sache.

Das Dixieland Festival in Dresden ist eine feste Institution. Schon vor dem Fall der Mauer 1989 trafen sich hier Jazzer aus Ost und West. Die Organisatoren nehmen für sich in Anspruch, das größte europäische Festival für Oldtime-Jazz auszurichten und sehen Dresden als «Hauptstadt von Dixieland» in Europa.

Das 51. Dixieland Festival soll vom 14. bis 21. Mai 2023 stattfinden. Der Kartenvorverkauf beginnt am 5. September.