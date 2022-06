Im Kampf gegen Antisemitismus sollen die Jüdischen Gemeinden in Sachsen fortan die Arbeit der Polizei unterstützen und Bildungsangebote entwickeln. Das sieht eine Vereinbarung vor, über die das Landespolizeipräsidium am Donnerstag informierte. Die Bekämpfung von Antisemitismus sei eine zentrale Aufgabe, erklärte Innenminister Armin Schuster (CDU). «In unserer Gesellschaft ist kein Platz für Extremismus, Fremdenfeindlichkeit und jegliche Form der Diskriminierung.» Mit dem Wissen aus erster Hand auch über jüdisches Leben in Deutschland könnten Beamte schneller solche Taten erkennen und konsequenter dagegen vorgehen.