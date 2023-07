Beim Landeswettbewerb des Jugendrotkreuzes sind am Samstag rund 200 Kinder und Jugendliche in Freital (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) gegeneinander angetreten. Insgesamt seien zwölf Gruppen mit bis zu neun Mitgliedern im Alter von sechs bis zwölf Jahren gekommen, teilten die Veranstalter am Samstagmorgen mit. Neben unterschiedlichen Kreisverbänden war auch eine Gruppe aus Sachsen-Anhalt zu Gast.