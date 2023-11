Nach dem Tod eines 22-Jährigen in einem Park in Freital hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 17-Jährigen erhoben. Dem Teenager werde unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen, teilte die Anklagebehörde am Freitag in Dresden mit. Er soll dem Opfer im Januar mit einem Messer in den Bauch gestochen haben - das allerdings in Notwehr, weil ihn der 22-Jährige zuvor angegriffen haben soll. Danach habe sich der Jugendliche allerdings vom Tatort entfernt, ohne Hilfe zu rufen. Der 22-Jährige starb.