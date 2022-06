Der von Sachsens Regierung geplante Rekord- Haushalt ist den Freien Demokraten ein Dorn im Auge. Der Dresdner FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst sah am Donnerstag die «langjährige finanzielle Solidität» des Freistaates am Ende. «Derartige Ausgabenzuwächse und das Abschmelzen der Rücklagen für laufende Aufgaben haben mit einer verantwortungsvollen Haushaltspolitik nichts mehr zu tun», sagte Herbst der Deutschen Presse-Agentur in Dresden.