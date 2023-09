Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Kamenz sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Eine 65 Jahre alte Fahrerin sei aus bislang ungeklärter Ursache im Ortsteil Lückersdorf-Gelenau mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto einer 52-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Die 52-Jährige wurde durch den Aufprall am frühen Dienstagabend in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Sowohl die 65-Jährige als auch die 52-Jährige wurden aufgrund ihrer schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei ist der Zustand der Frauen stabil.