Die Zahl der Betreuungsplätze für Kinder in Krippen, Kindergärten und Horten ist weiter gestiegen. Zuletzt gab es in Sachsen fast 375.000 genehmigte Plätze (Stichtag 1. März) - rund 5000 mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag informierte. Damit hat sich der Trend der vergangenen Jahre fortgesetzt. Zehn Jahre zuvor waren es gerade einmal um die 300.000 Plätze. Bis auf den Landkreis Görlitz habe es im vergangenen Jahr in allen Regionen Zuwächse gegeben, hieß es. Das stärkste Plus wurde demnach aus Leipzig mit gut 1800 weiteren Plätzen gemeldet.

Auch das Personal - Erzieher, Leitungs- und Verwaltungsmitarbeiter - in den mehr als 3000 Tagesstätten wurde aufgestockt. Die Statistik verzeichnet ein Plus von 1,4 Prozent auf gut 44.300. Das Gros davon sind nach wie vor Frauen. Mit 4237 männlichen Kollegen liegt der Männer-Anteil unter der Zehn-Prozent-Marke. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten wurde mit 42 Jahren angegeben.

Rückläufig ist allerdings die Betreuung durch Tagesmütter und -väter. In Sachsen waren demnach zuletzt rund 1300 Frauen und Männer in der öffentlich geförderten Tagespflege tätig - ein Rückgang um 117. Die Zahl der von ihnen umsorgten Kinder verringerte sich um 452 auf 5570. Niedriger war die Zahl zuletzt im Jahr 2009. Tagesmütter und -väter kümmern sich vor allem um Kinder im Krippenalter: 96 Prozent der Kinder in Tagespflege sind jünger als drei Jahre.

