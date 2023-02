Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat innerkirchliche Konflikte über den geplanten Reformweg eingeräumt. "Es ist eine ernstzunehmende, kritische Situation, das sage ich ganz klar, und die liegt auch natürlich über unserem Treffen hier", sagte Bätzing am Montag zum Auftakt der Frühjahrs-Vollversammlung der katholischen Bischöfe in Dresden.

Der Vatikan wie auch einige ausländische Bischofskonferenzen hatten zuletzt starke Bedenken gegen den deutschen Reformkurs Synodaler Weg vorgebracht. "Also wir gehen den Synodalen Weg nicht in Ruhe", räumte Bätzing ein. Eine Spaltung drohe seines Erachtens aber nicht: "Wer von Spaltung spricht, der verspricht sich was davon. Ich spreche davon nicht, weil sie niemand will", stellte Bätzing klar. "Das ist glaube ich die Gesamtatmosphäre, die uns prägt, und die sicher nicht einfach sein wird."

Der seit 2019 laufende Synodale Weg strebt eine Erneuerung der katholischen Kirche an, unter anderem was die Position der Frauen und die Sexualmoral betrifft.