Zittau besitzt gleich zwei bundesweit einzigartige Fastentücher. Die sakralen Raritäten sind ab kommenden Mittwoch (22. Februar) zumindest als Kopie in der Kathedrale des Bistums Dresden-Meißen zu sehen. Während der 40-tägigen Fastenzeit hängen hochwertige Drucke der Tücher in der früheren Dresdner Hofkirche.

Wie das Dompfarramt mitteilte, soll das große Tuch von 1472 wie im ursprünglichen Sinne bis Karfreitag das Altarbild verdecken. Das kleine, gut 100 Jahre jüngere Tuch werde unter der Orgelempore aufgehängt, so dass die Werke als "spirituelles Medium" bei der Vorbereitung auf Ostern dienen könnten, sagte Dompfarrer Norbert Büchner. Die kostbaren Originale sind in musealen Räumen in Zittau ausgestellt. Die Präsentation der Kopien in Dresden ist Bestandteil eines umfangreichen Jubiläumsprogramms, denn die Stadt im Südosten Sachsens feiert in diesem Jahr, dass das Kleine Fastentuch schon 450 Jahre alt ist. 1573 entstanden, zeigt es die Kreuzigung Christi.

Nach Angaben der Städtischen Museen in Zittau sind aus diesem Anlass Vorträge, Andachten, Konzerte und Führungen geplant. In Kirchen der Stadt sowie in sechs Orten der Umgebung werden wie schon im Vorjahr Kopien anderer bedeutender Fastentücher hängen.

