Betroffene von sexuellem Missbrauch in einer Gemeinde im damaligen Karl-Marx-Stadt kritisieren dessen Aufarbeitung innerhalb der Evangelischen Landeskirche Sachsens. In einer Mitteilung vom Dienstag forderten sie, in die Untersuchung einbezogen zu werden. Ihre Erlebnisse und Erfahrungen spielten dabei bisher keine Rolle, erklärte ein Vertreter der Gruppe. In ihr hätten sich 16 der 37 Männer organisiert, die sich als Betroffene meldeten.