Der Ausbau der Windenergie bleibt nach Ansicht von Branchenverbänden hinter den Zielen der Bundesregierung zurück. Vor allem Sachsen hinkt beim Zubau neuer Anlagen hinterher, wie aus einer Untersuchung des Beratungsunternehmens Deutsche Windguard hervorgeht, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Demnach wurden im ersten Halbjahr 2023 insgesamt 331 neue Windenergieanlagen an Land in Deutschland neugebaut. In fünf Bundesländern gab es demnach keine neuen Anlagen, darunter auch in Thüringen und Sachsen. Da in Sachsen drei Anlagen abgebaut wurden, fällt die Bilanz hier sogar negativ aus.