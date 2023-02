Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Letzten Generation haben am Montagmorgen eine Straßenkreuzung in Leipzig blockiert. Sie hätten sich diesmal nicht am Asphalt sondern gegenseitig an ihren verschlungenen Händen festgeklebt, teilte eine Sprecherin der Gruppierung mit. Die Straßenblockade setze sich "dem fossilen Weiter-so der Regierenden in den Weg". Die Polizei war nach Angaben einer Sprecherin vor Ort und prüfte die Lage. Die Kreuzung sei für den Autoverkehr vorübergehend gesperrt worden.