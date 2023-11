Die sächsische Regierung will an diesem Samstag erneut mit Jugendlichen über Klimaschutz debattieren. "Im Fokus der Diskussionen stehen Themen wie Mobilität der Zukunft, Energiewende, nachhaltiges Leben, klimafreundliche Schule, Engagement sowie Klimawandel weltweit und vor unserer Tür"", teilte die Staatskanzlei in Dresden am Donnerstag mit. Neben dem Kabinett hat der Landesschülerrat zu der Veranstaltung mit etwa 170 Schülerinnen und Schülern eingeladen. Es ist bereits die vierte Jugend-Klima-Konferenz in Sachsen.

Zu Beginn will Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) den Rechenschaftsbericht der Regierung zu den Forderungen der vergangenen Konferenz vorstellen. Die Meeresbiologin Antonia Thielecke hält einen Vortrag über Auswirkungen des Klimawandels auf die Meere. Die Doktorandin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven hat an Bord des Forschungsschiffs "Polarstern" gearbeitet. Außerdem sind sechs moderierte Diskussionsrunden zu verschiedenen Themen im Angebot. Dabei geht es etwa um Klimaschutz in der Schule und Maßnahmen, wie jeder selbst zum Schutz des Klimas beitragen kann.