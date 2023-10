Nach einer Messerattacke auf einen 28-Jährigen in Gröditz (Landkreis Meißen) fahndet die Polizei nach einem Tatverdächtigen. Der 20-Jährige steht unter Verdacht, den anderen Mann nach einem Streit mit einem Messer niedergestochen zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Opfer habe Stichverletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Es werde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Aus taktischen Gründen würden keine weiteren Angaben zu der Attacke vom Samstag gemacht. Opfer und Tatverdächtiger sind nach Polizeiangaben Libyer.