Bei der Oberbürgermeisterwahl in Dresden hat sich am Sonntag zunächst eine verhaltene Beteiligung in den Wahllokalen abgezeichnet. Bis Sonntagmittag um 12.00 Uhr hatten nach Angaben des städtischen Wahlbüros 33,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Nach Angaben des Wahlamtes hatte jeder Fünfte Wahlberechtigte seine Stimme per Briefwahl abgegeben (21,5 Prozent).