Die Oberbürgermeisterwahlen 2022 in Dresden und in Zittau müssen nicht wiederholt werden - und die Oberbürgermeister dürfen im Amt bleiben. Das geht aus vier Urteilen der 7. Kammer des Verwaltungsgerichts Dresden hervor, wie dieses mitteilte. Das Gericht habe am Donnerstag sämtliche Klagen abgewiesen.