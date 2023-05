Die Grünen im Sächsischen Landtag wollen das Image der Ortszentren und Innenstädte aufpolieren. Am Freitag legten sie dazu ein Positionspapier unter dem Titel "Lokal, lebendig und grün" vor. Es gehe darum, dem aktuellen Trend von Ladensterben und Verödung entgegenzuwirken. "Leere Schaufenster und unbelebte Plätze gehören vielerorts leider längst zum Stadtbild. Die Corona-Pandemie hat diesen Trend noch einmal beschleunigt", erklärte der Abgeordnete Thomas Löser. Damit in ganz Sachsen wieder mehr Leben in die Innenstädte und Ortszentren einziehe, gelte es die Stadtplanung an die Bedürfnisse des 21. Jahrhunderts anpassen.