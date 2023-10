Die Linksfraktion hat die Regelungen für die staatliche Unterstützung von Strukturwandel-Projekten in Kommunen in Sachsen kritisiert und Änderungen gefordert. Der Förderdschungel erschwere es Kommunen und Antragsberechtigten, die Gelder in Anspruch zu nehmen, kritisierte die Lausitzer Landtagsabgeordnete Antonia Mertsching. Die Finanzierung scheitere mitunter an der Frage, wie oder wann das Fördergeld vor Ort ankomme.