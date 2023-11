Die Wahl des nächsten Oberbürgermeisters von Pirna muss in einer zweiten Runde entschieden werden. Im ersten Wahlgang am Sonntag erhielt der von der AfD aufgestellte Kandidat Tim Lochner die meisten Stimmen, verpasste die erforderliche absolute Mehrheit mit 32,9 Prozent aber deutlich, wie die Stadt am Abend auf ihrer Internetseite bekanntgab. Lochner ist zwar stellvertretender Vorsitzender der AfD-Stadtratsfraktion, aber kein Parteimitglied.