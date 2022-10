Die Materialknappheit in der Industrie könnte nach Einschätzung des Dresdner Ifo-Institutes länger dauern. "Zum Teil spiegeln sich darin dauerhafte Entwicklungen wider, die Folge weltweiter Änderungen in der Produktionsstruktur sind - etwa der zunehmende Bedarf an Halbleitern oder an Industrie-Rohstoffen", schrieb Ifo-Forscher Joachim Ragnitz am Dienstag in der neuen Ausgabe der hauseigenen Publikation "Ifo Dresden berichtet". Nur ein Teil der Engpässe lasse sich auf die Verkettung von Krisen zurückzuführen.