Energiekrise, Lieferkettenprobleme und steigende Preise trüben die Konjunktur in Sachsen ein. Die meisten Wirtschaftszweige hätten im ersten Halbjahr preisbereinigt Umsatzeinbrüche verbuchen müssen, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Kamenz mit. So sanken die Erlöse der sächsische Industrie von Januar bis Juni real um fast zwei Prozent. Deutschlandweit wurde hingegen real ein Plus von einem Prozent erreicht.