Die Wirtschaft in Sachsen tritt momentan auf der Stelle. Wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte, hat es im Freistaat im dritten Quartal kein Wirtschaftswachstum gegeben. Demnach lag die Bandbreite der einzelnen Bundesländer zwischen 2,4 Prozent Wachstum in Schleswig-Holstein und einem Schrumpfen um 2,8 Prozent in Nordrhein-Westfalen, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. Basis ist eine neue Schätzmethode der Wirtschaftsforscher. Der schon vom Statistischen Bundesamt gemeldete deutsche Durchschnittswert lag bei 0,3 Prozent